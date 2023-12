Lo leo y no lo creo. Pero hace casi exactamente trece años escribí lo que hoy, ante tantos hechos delictivos ominosos, me permito repetir: “Me río cada vez que anuncian dizque cambios policiales, que no son más que vulgares reciclajes con los mismos mascarones, para que se repita la misma historia de corruptelas, sicariatos uniformados e incapacidades por arriba y por abajo. Porque para que haya cambios habría que abolir la mentalidad de nuestros gobernantes, para que conciban una policía con más investigadores que zánganos con charreteras, más inteligencia y espíritu ciudadano que caretas cuartelarias”.