¿Que por qué Estados Unidos de América es potencia líder en el mundo? No. No es sólo por su gran poder militar. No. No es sólo por su gran poder espacial. No. No es sólo por su gran poder capitalista. No. No es sólo por su liderazgo científico y tecnológico en casi todos los campos. No. No es sólo porque incide de uno u otro modo en todos los procesos políticos de las demás naciones. No. Además de todo eso, Estados Unidos es potencia líder porque todo es regido por sus leyes, en cuya aplicación no se excluye a nadie, por poderoso que sea… (Quién no lo crea que le pregunte a Donald Trump, quien hasta hace poco fuera presidente de ese país del carajo).