Muchos de los casi dos millones de seres que ocupamos estos casi tres mil kilómetros cuadrados de Santo Domingo (ex de un tal “Guzmán” que caprichosamente se inventaron los reyes de España), que cubre desde Invivienda hasta Haina y desde el Malecón hasta Villa Mella, no van a creer que se trata de la ciudad más grande, poblada y alta de Centroamérica y el Caribe; no van a creer que es una moderna urbe comparable con cualquier otra de Latinoamérica; no van a creer que los turistas se quedan boquiabiertos con esta maravilla urbana; no van a creer que en las horas pico es sencillamente intransitable….(Reflexión en medio de un tapón de la 27 de Febrero).