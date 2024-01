En toda circunstancia sostiene sus principios (de izquierda no marxista) sin rendirle culto a ningún líder máximo. Su desempeño como funcionario público no le hacía concesiones a nadie (de ahí que Leonel lo destituyera de la Fiscalía del Distrito Nacional por su intransigencia frente a la corrupción). Ha tenido la palabra como motor de su carrera (de ahí que su bajo nivel de arrastre electoral como candidato presidencial tenga un valor muy significativo). Su buena imagen pública no ha sido afectada por ninguna sospecha ni ha sido tocada por sus adversarios… (Por todo eso no hay mejor candidato al Senado que Guillermo Moreno).