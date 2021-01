Ha llegado a nada

Y ya ven que todo sigue igual en lo político, con un partido oficial que carece de liderazgo propio y una ideológica clara, y una oposición que es un Danilo Medina obligatoriamente en silencio, por ser el gran culpable; un Leonel Fernández que no sabe qué hacer con su juguete nuevo y un Guillermo Moreno que no baja al pueblo, ni éste se le arrima. Sigue igual una oligarquía que no sabe dónde tiene la cabeza y sigue igual el mismo pueblo inconsciente de siempre. ¿A qué vino entonces el famoso 2021? (Que se sepa, sólo ha llegado para darle el frente al Covid 19, pero no para propiciar un cambio en nuestra indigencia política).