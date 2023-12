NO SE REÚNEN con la juventud. No se reúnen con los productores agropecuarios. No se reúnen con las centrales obreras. No se reúnen con los académicos. No se reúnen con los artistas e intelectuales. No se reúnen con los medianos, pequeños y microempresarios. No se reúnen con los deportistas. No le ofrecen nada a ningún sector. No le ofrecen nada a este país. No tienen partidos con ideología ni proyectos de gobierno, sino simples agencias electorales… (De ahí que los encuestadores no le preguntan al encuestado por qué va a votar por tal candidato, pues saben de antemano que no obtendrán respuesta).