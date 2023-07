No definen objetivos macroeconómicos. Ni política de empleo. Ni política agropecuaria. Ni negocios internacionales. Ni planes energéticos. Ni nada en medio ambiente. Ni nada nuevo en materia de salud y educación. Ni política exterior y relaciones con las grandes potencias. Ni cómo acabarían con el lavado de dinero sucio. Ni el futuro desarrollo fronterizo… En fin, no tienen discurso, no definen estrategias, no tienen identidad ideológica, no le ofrecen nada a este país (ni siquiera en sus escasos mensajitos a través de las redes sociales), pues su “sistema político” (valen las comillas) sólo tiene candidatos, pero no líderes.