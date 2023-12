Joaquín Balaguer: “La corrupción se detiene en la puerta de mi despacho”. Leonel Fernández: “Es mejor pagar que matar”. Franklin Almeyda Rancier: “El país se divide en dos clases de personas: los peledeístas y los corruptos”. Ramón Alburquerque: “¡Entren tó, coño!”. José Michelén: “Si no pueden comer arroz, que coman piedras”. Amiro Pérez Mera: “Si cada dominicano matara ocho mosquitos al día, en nuestro país no hubiera mosquitos”. Hipólito Mejía: “Cuando la yuca es grande hasta la tierra se abre”….(A esas frases geniales de nuestra historia política debemos sumar ahora esta joya de Charlie Mariotti: “Con las mujeres no se gana”).