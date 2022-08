Email it

Sin duda, la imagen pública del actual Ministerio Público es muy buena, pues el fantástico trío Germán-Reynoso-Camacho se ha robado el show persiguiendo a los grandes corruptos, con lo que ha logrado en este par de años que PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA se antoje así: todas mayúsculas… Pero, por favor, que Miriam German Brito y Yeni Berenice Reynoso no lo echen todo a perder discutiendo a lo público sus agrias diferencias sobre lo que debe hacerse o no con Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, implicado en el caso Antipulpo… (Que recuerden que en las buenas familias las diferencias se discuten en casa).