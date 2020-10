Por fin, el rompan fuego

Sí. Luis Abinader lanzó su primera ráfaga: “La economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única culpable”…”El PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad”… “Entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio”…”La administración anterior de manera irresponsable tomó préstamos en los tiempos buenos y no en los malos, cuando es necesario”… “El pueblo ni tampoco nosotros hemos olvidado”…”Fuimos azotados por la pandemia de la corrupción y la impunidad mucho antes de la propagación del Coronavirus”. (Mensaje claro: “Soy Presidente de la República y no cualquier ñe ñe ñe”).