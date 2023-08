…Y mucha gente pregunta (me sumo) si en verdad el Partido Revolucionario Moderno es un partido político o una simple agencia electoral. Porque carece de un líder nacional que no tenga que ser necesariamente funcionario del Gobierno; porque no ejerce críticamente frente a la oposición; porque carece de liderazgos internos al frente de tendencias ideológicas; porque no ha organizado a sus masas de obreros, campesinos, estudiantes, artistas, etc.; porque no se expresa en el plano internacional y ni siquiera mira de reojo hacia Haití; porque no tiene presencia en todo el país… (Y, en fin, es un partido oficial que no gobierna).