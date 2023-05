Un sujeto llamado Peter Roff, panfletista de The Washington Times, ha escrito (ja, ja, ja, ja, ja) que “en las medidas de coerción contra dirigentes del PLD se esconde la reelección del jefe del Estado, como expresión de la incursión china permitida por fallos de políticas de Washington”. Y agrega una franca mentira: “Fue bajo los gobiernos de Joe Biden y de Abinader que República Dominicana rompió con Taiwán a favor de China”. Y, no conforme, añade (ja, ja, ja, ja, ja): “China ha persuadido a la República Dominicana para que rompa relaciones con Taiwán a favor de un abrazo y asistencia financiera de Pekín”…. (Hacía mucho que no me reía tanto).