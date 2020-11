Rumores van y vienen

Por la radio, la televisión y las redes rumores van, rumores vienen (y no son, por cierto, los rumores de Antonio Prieto)…Que Jean Alain no aparece ni en los centros espiritistas… Que Alexis Medina salió a mil, muy nervioso, con pasaje solo de ida… Que decenas de ex funcionarios han sido allanados… Que Rondón Rijo dijo mucho más de lo que se ha publicado… Que a más de un corrupto danilista le han dado más soga que a un andullo… Que en cualquier momento Miriam Germán Brito expondrá públicamente los detalles de hechos que dejarán de ser rumores. (Yo no creo en rumores. Pero no dejo de reconocer que a veces son muy tentadores).