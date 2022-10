¿Que el Intrant inicia una campaña de educación ciudadana para que los salvajes respeten las normas del tránsito? Por favor, no me hagan reír. ¿Qué se propone modificar las leyes que regulan el tránsito y la vialidad para extremar las sanciones contra los infractores? Por favor, no me hagan reír más. ¿Qué van a comprometer a los sindicatos choferiles, los primeros violadores, a colaborar con eso? Por favor, no sean tan cómicos. ¿Y no es mil veces mejor y más práctico que lo demandemos con la energía de la ley, y colorín colorado? (Pues en este país simplemente no hay autoridad).