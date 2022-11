Email it

Alcaldía del Distrito Nacional, Corporación de Acueducto y Alcantarillado, Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, Ministerio de Obras Públicas…(y no dudo que me falten más)…una excesiva burocracia, en buena parte inútil, que debería explicarle al mundo, que hoy nos ve con justificado asombro, por qué la grande, bonita y moderna Santo Domingo (de ningún Guzmán) carece de gran parte del drenaje pluvial que debería tener, y el poco que tiene está lleno de basura, sin que nadie pague las consecuencias…(resuena en mis oídos un “ ¡Sueña, Pilarín!“ que me llega de todas partes).