Ni los Vicini, ni los Corripio, ni los Bonetti, ni los Grullón, ni los que me falten…Ninguno de esos grupos capitalistas, los más grandes del país, supera al de las bancas de apuestas; con una cantidad incalculable de empresas; con capital no declarado e inversionistas de los que casi no se sabe; con más de 120 mil locales, todos de cemento y equipados con tecnología moderna; con más de 200 mil empleados; con apoyo de los más importantes partidos políticos y con funcionarios que no miran hacia allá, aunque no paguen impuestos…(Ah, y con un pueblo al que, para apostar a la suerte, siempre le sobra algo del salario, por mínimo que sea).