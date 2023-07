Email it

¿Qué es eso de someter a la consideración de la Casa Blanca las listas de candidatos del PRM a cargos electivos, para que, de acuerdo con sus registros legales (y, claro, sus intereses ideológicos), el Gobierno de Estados Unidos diga quién sí y quién no? ¿De quién es tan genial idea, contraria a nuestra soberanía? Y, en todo caso, si es para eliminar de las listas de candidatos a quienes hayan delinquido en el exterior, ¿por qué no consultamos también al resto de los países con los que tenemos relaciones? (Estoy seguro de que no solo aquí, sino también en el resto del mundo, muchos estarán exclamando: “¡Este es un país muy especial!”).