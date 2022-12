Email it

¿Que miles de trabajadores del Censo tienen tres meses esperando que les paguen por sus servicios? ¿Que la Dirección de Estadísticas, institución contratante, no les ha pedido ni siquiera perdón? ¿Que, pese a su gran esfuerzo, no han recibido ni un mensajito de agradecimiento por sus servicios? ¿Que en el Gobierno nadie se ha conmovido por los ruegos de tanta gente para no pasar hambre en estas navidades?…Por tanto, en este país, más de diez millones de ciudadanos hoy hacen al unísono, con pena y con rabia, la gran pregunta: “¿Y qué país es este?”. (La respuesta sólo la tiene Luis Abinader, que espero esté tan encuerdado como nosotros).