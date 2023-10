Un seguidor de un candidato me incriminó en las redes por no asumir la defensa de su líder e impulsar la de uno de sus adversarios. Su lógica se basaba en un silogismo: si no estaba con el suyo, por lógica elemental, tenía que estar a favor del otro. Hubo un segundo que me emplazaba a definirme dentro de lo que llamaba mi “imparcialidad parcial”.



Esos y otros mensajes en idéntica tónica procedentes del mismo litoral, me llevaron a una reflexión. Me pregunté si es correcto, en la situación en que se encuentra el país, permanecer neutral. Y recordé la descripción que hace Dante de un lugar de lamentaciones a las puertas del Infierno reservado para aquellos que no creen en Dios ni se rebelan contra él. Justo el lugar al que deben ir los que permanecen neutrales en momentos o situaciones de crisis.



¿Se puede ser neutral, me pregunté entonces, mientras se le niega al país el derecho a una educación de calidad? Mientras se suple el déficit derivado de un desorbitado uso del presupuesto con un creciente endeudamiento, comprometiendo las finanzas nacionales por más de una generación; mientras la corrupción se consolida como norma de la conducta pública; mientras las calles y los espacios públicos se llenan de miedo por el auge del narcotráfico y otras formas del crimen organizado; mientras surgen candidaturas y se mantienen funcionarios cuestionados, mientras el cumplimiento de la ley desde ciertas alturas del poder ha sido siempre un derecho de quienes lo sustentan en detrimento de las instituciones y el respeto a la nación.



¿Se puede ser neutral mientras vemos caer a jóvenes asesinados para despojarlos de un celular? Mientras la violencia en el hogar socava los valores familiares y nadie se siente seguro ni en sus propias viviendas. “¡No, no seré yo quien permanezca neutral!”.