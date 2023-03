Dos acontecimientos ocurrieron ayer que marcan claramente que la oposición va rumbo a una alianza para las elecciones de 2024. La decisión del PLD de escoger mediante encuestas las principales candidaturas para las elecciones de 2024 y las declaraciones del secretario político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez, de que es necesaria una alianza opositora para las elecciones municipales.



Ambos hechos son señales claras, al más alto nivel de esas organizaciones, de que se ha empezado a despejar el camino para concretar un acuerdo electoral de la oposición que incluiría al PRD.



Un tercer elemento, si se quiere, es que las visitas de dirigentes de oposición a la casa de José Francisco Peña Guaba, el promotor de la alianza opositora, se ha incrementado en las últimas semanas. Según dijo, ha conversado con más de 200 aspirantes a candidatos de los distintos partidos de oposición y que todos han advertido que no están dispuestos a asumir candidaturas sin la garantía de alianzas.



Se comenta entre los partidos opositores que en los próximos días se dará a conocer la coordinadora del acuerdo que incluye dirigentes del PLD, la FP y el PRD. Los comentarios son que ese grupo es no oficial pero que busca crear las condiciones para conducir a un entendimiento electoral en la oposición.



Aliados al Gobierno



Otro factor a tomar en cuenta es que la estrategia del PRM para garantizar aliados no ha dado resultados hasta este momento.



Según dirigentes de los partidos minoritarios que han sido consultados, los presidentes y principales directivos de esas organizaciones si asumen alianzas con el partido de gobierno, sin garantías de participación en el Estado a los cuadros políticos, corren el riesgo de perder el control de su organización. Eso ya pasó con el presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD) que la asamblea despojó de la presidencia a Eléxido Paula.



El Frente Amplio ya rompió con el Gobierno y se dice que Alianza por la Democracia de Max Puig, estaría preparando las maletas por inconformidad con el PRM. El problema de los aliados del PRM es que si solo aparecen cargos para los jefes y no para los cuadros, los partidos terminan divididos.