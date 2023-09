Uno de los argumentos de la oposición para construir la narrativa de éxito electoral para las elecciones de 2024, es recodarle al PRM que las coyunturas que permitieron su triunfo en las urnas, en 2020, han desaparecido.



Se refiere básicamente, a la ola de protestas que tuvieron como epicentro la Plaza de la Bandera con un demoledor efecto electoral para el entonces gobernante PLD. Otros factores muy particulares fueron la pandemia y la dinámica que predominó a partir de su impacto, lo que obviamente no se prevé que ocurra en 2024.



Entre las cosas que cambiaron y que la oposición no incluye entre las anotaciones que hace sobre la nueva coyuntura, es que el entonces partido de gobierno PLD, manejó con una torpeza inexplicable situaciones tan delicadas como la suspensión de las elecciones de febrero de 2020, lo que decretó su salida del poder.



La oposición también debe anotar que en 2020 el PRM era un partido de oposición y ahora está en el poder, lo que no es lo mismo ni es igual. Además, hasta ahora no hay coyunturas especiales que empujen al poder a la oposición para el 2024, como le ocurrió al PRM. El tema más delicado es el de la economía, pero no hay debacle, como pasó, por ejemplo, en 2004.



Muchos repiten ahora una frase que se popularizó a inicios del siglo a raíz de la salida del PLD del poder en el 2000. “El que no sabe por qué ganó, no sabe por qué perdió”. Se refieren a que al PRM le podría pasar lo mismo en 2024. Para entonces el fallecido líder reformista dijo: “No presto mi sombrero dos veces y no coman la berenjena morada con arroz blanco porque hacen daño”. ¿Quiénes de los que prestaron el sombrero al PRM en 2020 han dicho que no lo volverá a prestar?



Por aquellos años tampoco había reelección y ahora sí. Se sabe que el dominicano es reeleccionista. Si el relato tuerto del cambio de coyuntura es para fines de opinión pública, está bien como estrategia, pero si lo creen así a los fines de ganarle al partido de gobierno, se pueden llevar tremenda sorpresa en las urnas.