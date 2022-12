En las redes sociales se ha desatado una campaña contra el dirigente del PRM, exjefe de campaña de Luis Abinader y destituido ministro de Educación Roberto Fulcar.



El diputado Julito Fulcar, hermano de Roberto, informó que su hermano está en Massachusetts, Estados Unidos, recibiendo tratamiento médico por una colitis aguda que no ha cedido con medicamentos, por lo que será necesario someterlo a una cirugía para tratar la enfermedad. No informó la fecha exacta en que será intervenido.



Lo curioso de la campaña contra Fulcar, es que la embestida no tiene claro el autor intelectual. El PRM, a través de algunos voceros en redes, como Nelson Marte, acusa al PLD y a la FP. El PLD a través de sus voceros en medios y redes colocó el tema. Lo hizo tratando el aspecto de la salud, pero también dedica buen tiempo a una campaña difundida en las redes pero sin pruebas.



Los de la Fuerza del Pueblo han sido más cautos, se han mantenido al margen, pero pendientes de lo que sucede y los comentarios están a la orden del día.



La cúpula del PRM se vio forzada a emitir un documento de apoyo a uno de sus principales hombres en la campaña electoral. Lo hizo en solidaridad por la situación de salud y al mismo tiempo, condenó cualquier campaña contra el ministro sin cartera.



Por el tema, la familia Fulcar, en voz de su vocero el diputado, Julito Fulcar, advirtió que someterá a la Justicia a los que están difamando a su hermano, pero se sabe lo difíciles que son estos casos cuando se hace por redes sociales.



Julito también se quejó de que su partido no ha sido lo suficientemente solidario con la situación de salud de su hermano.



“Yo no he sentido el apoyo que debería tener un partido, para con una figura que ha sido clave en la conformación de esta organización política y en el éxito electoral que hemos tenido. Yo he sentido que no ha habido el respaldo”, dijo textualmente el diputado.



Fulcar ha estado sometido a cuestionamientos en su gestión en el Ministerio de Educación por el gobierno de su partido. Tomando en cuenta eso y lo dicho por el hermano, el PRM está bajo sospecha.