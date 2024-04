A la campaña electoral, tanto la municipal como la presidencial y congresual, le cabe la definición de campaña rara. Es como si oficialismo y oposición conocieran el resultado por adelantado, y si no es así, al menos dan esa impresión. El término “rara” se toma de la denominación que le dio Danilo Medina al acuerdo Rescate RD, que la definió como una alianza “rara”.



Ciertamente, la alianza es rara, pues en la historia electoral de la República Dominicana, cuando los líderes políticos se pelean y dividen sus partidos, no ha existido la reconciliación. Los dirigentes que caen en esa desgracia se conforman con la venganza. Pero toda regla tiene su excepción, y al parecer Leonel y Danilo son la excepción de los líderes políticos disgustados de por vida y se reconciliaron mucho antes de lo previsto, o al menos, hacen un esfuerzo por parecerlo.



Otro de los elementos raros de la campaña, es que hubo más activismo por parte de los candidatos presidenciales para las municipales que para las presidenciales y congresuales, un tanto raro, pero que encaja en la realidad política que creó el resultado de febrero.



Ambos, oposición y oficialismo, lucen sosegados, sin el alboroto de las caravanas y las actividades políticas proselitistas. Por más que se quiera explicar, el fenómeno es extraño. Da la impresión de que ambos saben cuál sería el desenlace del 19 de mayo y se preparan porque la vida seguirá su agitado curso después de las votaciones.



Aunque desde la oposición Leonel y la FP han hecho algunas actividades, igual que Abel y el PLD, no tienen el impulso que sí se mostró en la municipal. Lo propio ocurre con el PRM, que luce entretenido en otra cosa, pero se espera el inicio de la campaña el fin de semana.



Hay varios elementos “raros” como la renuncia de una cantidad considerable de candidatos de la oposición, lo que genera tremendo problema interno a esas organizaciones. Por ejemplo, en Ocoa, la FP tuvo que asumir fuera del plazo de las alianzas, la candidata del PRD.



La campaña de Vinicio Castillo (Vinicito) junto al presidente Luis Abinader, es otro elemento bastante raro. Resulta que la FPN no lleva candidato presidencial. A la vez, el presidente, se supone que votará por Guillermo Moreno, candidato de su partido al que promueve.