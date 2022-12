Los políticos van cerrando el año 2022. La Navidad impone pausa, al menos en actividades puramente proselitistas, más no necesariamente las políticas pues los dirigentes, en este caso los candidatos, se las ingenian para hacerse sentir.



La Navidad, a un presidente en reelección le viene como anillo al dedo, por el paquete de asistencia que dan los gobiernos y el de Luis Abinader no es la excepción. Difícil para la oposición competir y eso casi siempre permite a los gobiernos cerrar en alta el fin de año.



El PRM además clausura el 2023, con el anuncio de que afiliará hasta lograr 3 millones en su padrón y con la conquista de una gran cantidad de alcaldes del PLD y la FP. Como la economía incide en la política, el gobernador del Banco Central está tirado en los medios pregonando que la inflación bajó.



FP cierra en alta



Leonel es un político navideño, además de que se hace presente con la entrega de cajas, con almuerzos, siempre rueda un videíto bailando su merenguito. Y le toca celebrar cumple, que siempre se vuelve un acontecimiento en los predios de Funglode.



En términos partidarios, la organización cierra en alta, no solo por el evento de Santiago, sino porque la percepción es de polarización con el PRM. Esta es la mejor noticia para ese partido que tiene que distanciarse del PLD para poder competir con el PRM por el primer lugar, en lugar de una lucha con el PLD por la segunda posición.



Cualitativamente, logró un impacto importante al colocar 21 mujeres en la Dirección Política y un millón 400 mil miembros.



PLD, en baja



El PLD logró su momento estelar con el éxito organizacional y sin contratiempos de la consulta que escogió a Abel Martínez como candidato presidencial. El problema llegó después.



Se creó una gran expectativa de que la consulta pondría a competir al PLD con la FP y el PRM, pero en la práctica no ha sido así. Han seguido las renuncias, figuras como Margarita Cedeño, sentada y sin estrategia clara. A eso se suma el error que cometió Abel en su primera salida, cuando se desdijo de su discurso nacionalista. Eso lo perseguirá en toda la campaña electoral.