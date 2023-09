Rafa Paz, que había empezado a trillar un perfil para la candidatura a la alcaldía de la FP en el Distrito, pero parece que se desanimó desde que se supo que Carolina Mejía repetirá como candidata del PRM. La alcaldesa de la capital y secretaria general del partido oficial sale con la percepción de que gana seguro. En un ambiente así cualquiera lo piensa antes de lanzarse para que lo devoren las fieras.



Contrario a Rafa Paz y la mayoría de los capitaleños, Domingo Contreras, está convencido de que derrota a Carolina en las elecciones de febrero, si logra que lo postule la alianza PLD-FP. Pues además del convencimiento de Domingo y su determinación de encabezar la boleta municipal por la alianza, Rafa aprovechó que varios dirigentes de la FP prefieren a Domingo y se desmontó de su proyecto municipal.



De hecho, la FP comunicó que sería proclamado este mes, pero eso no ocurrió. Antes de ese anuncio, el dirigente del partido verde se reunió con el líder y presidente de su agrupación, para expresarle que prefería una diputación a continuar con su proyecto municipal. Lo cierto es que Leonel no aceptó la propuesta y luego de ese encuentro se anunció la proclamación de Paz como candidato alcalde.



Aunque retomó algunas actividades de manera opaca, volvió a guardarse y ahora parece que el hecho no tiene vuelta atrás. Así Domingo Contreras será el candidato a la alcaldía del PLD, la FP, el PRD y otros partidos que se unirán a la oposición. Los morados parece que también se llevarán el premio de la boleta municipal de Santiago.



Los equipos están conversando y por lo que parece, van bien, salvo algunos que todavía se resisten en el PLD. Aunque las grandes demarcaciones estaban fuera de la conversación esa idea quedó atrás, ahora todo está sobre la mesa y están listos para encender la ambulancia y recoger a los heridos del PRM a partir del domingo.