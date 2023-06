El sector adverso a las alianzas en el PLD ha hecho tres reuniones para tomar el pulso de cómo va su apuesta de ir sin alianzas con la FP a las elecciones municipales de febrero. La primera fue en la comisión de estrategia integrada por 16 miembros del Comité Político. Ahí los contrarios a las alianzas fueron derrotados, la mayoría no apoya esa decisión.



El mismo grupo, con otra versión, pero con el mismo objetivo, fue a la casa de Francisco Javier García, y desde ahí anunció la reserva del 20% de las candidaturas. Según se supo, se quería comprometer al exjefe de campaña de Abel Martínez, en la corriente antialianza. Pero el hombre había dicho lo que piensa en público, y no cayó en el gancho.



La tercera reunión fue la de la comisión consultiva. Según las versiones corridas por peledeístas, ahí fue Margarita Cedeño la que no apoyó a la corriente antialianza y pidió que el tema se discuta en el Comité Político.



Luego de esa reunión circuló el video de Jaime David en el que hace una reflexión sobre lo que, según él, diferencia el interés general del particular, y en la reflexión parece que extrapoló el significado de uno al otro, según sus propias palabras.



Con la teoría de colocar “el interés general por encima del particular” el exvicepresidenta habría encabezado una asamblea del PLD para promover sus ideas, y en ese escenario sus compañeros de partido, se ocuparon de aclararle la confusión. Según los comentarios entre peledeístas, le recordaron que están abajo con depresión y que quizás la realidad de Jaime David es distinta.



Atando cabos, el PLD se encuentra en un laberinto en el que entró solo y se le complica encontrar la puerta de salida. Parece que hay dificultades serias para convocar al Comité Político para aprobar una línea de no alianza, pues la mayoría de sus integrantes estaría en contra. Si someten el tema a votación, como pidió Margarita, hay un riesgo evidente que dejaría mal parada a las autoridades.



Parece que se juega a que se cumpla el plazo y que la no alianza se dé por falta de acción. Pero habrá un precio que pagar por eso.