La construcción de un canal sobre el río Masacre en el lado haitiano ha colocado ese problema como el principal tema de la agenda nacional. A menos de ocho meses para las elecciones presidenciales, es imposible que el manejo del tema no quede salpicado por los intereses políticos. Más aun, siempre ha sido un tema de alto contenido político, un manjar que nadie con agenda electoral desprecia porque asumir la defensa de la soberanía unifica al país y suma popularidad.



La cuestión está en cómo se asume el tema. Cada coyuntura es distinta y a cada actor de los actuales le ha tocado en distintas aceras y contextos manejar el tema.



Es decir, quienes hoy son gobierno, estuvieron en la oposición cuando se emitió la sentencia 168/13, que generó una crisis al país por la presión internacional. Quienes ahora son oposición, estuvieron en el Gobierno en ese momento. La historia está ahí, de fácil alcance para todos en la era digital.



En el actual contexto, hay una situación delicada, un mal manejo podría sepultar actores que están en ventaja para las elecciones del veinticuatro. Lo mismo que podría levantar candidatos cuyos proyectos lucen en cuidados intensivos para la cita presidencial.



A casi dos semanas del cierre de la frontera, el Gobierno tiene la soga al cuello por el impacto negativo de la medida en el comercio y las crecientes voces que suma el planteamiento de que la medida fue un error. Sobre todo porque no ha logrado su cometido, al revés, parecería que provocó un efecto contrario al que se buscaba. Esa medida necesita un bajadero urgente.



En el litoral opositor, los planteamientos de Leonel llevan el peso de la razón a su favor, pero las críticas a sus planteamientos son descarnadas, especialmente de viejos actores que ahora defienden al Gobierno, y en otros procesos estuvieron en la línea de ataque en defensa del exmandatario.



Abel Martínez tiene el pastel para servirse a sus anchas. Es el tema que ha levantado como bandera política y que lo identifica. Por demás, ha tenido un excelente manejo de la situación, luce empoderado y lo que es mejor, está libre de ataques. Hay que seguir observando, porque falta el out 27.