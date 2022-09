Email it

Las renuncias constantes de dirigentes en el PLD era una de los dolores de cabeza que enfrentó ese partido por casi dos años. Desde que salió del poder, al menos 15 legisladores han renunciado y en el Senado quedó en tercer puesto en número de representantes, con apenas tres.



Se ha hecho notorio que en los últimos tiempos no se han seguido publicando las cartas de renunciantes en las redes sociales, que eran promovidas por los adversarios del partido morado.



Una de dos pasó. Todos los que iban a renunciar ya lo hicieron y esa es una buena noticia para la organización pues al menos no enfrenta los ruidos constantes que generaban las renuncias. Lo segundo es que quienes tienen en su agenda la posibilidad de dejar ese partido, están a la espera de que pase la fecha que han marcado como clave para ese partido, el 16 de octubre.



Si es lo primero, habría que ver la fortaleza real de esa organización a los niveles medio y de base. Ha trascendido que han enfrentado problemas para la integración de las delegaciones de mesas que tendrán la responsabilidad de velar por el montaje de la consulta.



Si la razón es la segunda, que los que están pensando irse van a esperar el 16 de octubre, entonces, dependiendo de quien resulte favorecido o favorecida entre seis aspirantes, encienda de nuevo la fábrica de renuncias o, por el contrario, el efecto sea de desistir.



Lo cierto es que en el partido morado muchos esperan el resultado de la consulta para definir su futuro político. Pero también tendrá impacto fuera, habría que ver cuánto.



Los aspirantes ya se reunieron esta semana y reafirmaron el compromiso con la unidad, según ha trascendido a los medios. Ayer, el dirigente y miembro del Comité Político, Carlos Amarante Baret, hizo un evento en Moca “por la unidad y la victoria” y contó con delegaciones de los aspirantes.



Amarante aboga por unidad de la oposición para enfrentar al PRM en las elecciones del 2024, pero esa idea no gusta mucho en algunos círculos del partido morado.



Hasta el momento, ninguno de los precandidatos ha expresado públicamente ninguna preocupación por el montaje, todos han dicho que se sienten confiados.