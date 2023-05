El PRM ya no es solo un partido donde influyen los cuadros de Luis Abinader e Hipólito Mejía. Los dirigentes que tienen proyectos políticos para el 2028, que ahora están full con Luis, pero con la mirada puesta en sustituirlo cuando la Constitución retire de la competencia al líder del partido de gobierno.



Se sabe que la estructura de Hipólito la hereda Carolina, la alcaldesa de la capital y secretaria general del PRM. Las batallas políticas de Carolina las libra Hipólito.



El expresidente y veterano político anda haciendo amarres para encontrar un candidato a la alcaldía porque entiende que no conviene que su hija haga cuatro años más en el cargo.



Ya lo dijo públicamente, y recientemente sacó un deseo del alma, que le gustaría que llegue a la Presidencia de la República. Si de algo saben los Mejía es pelear para defender su parte del pastel político.



También está la estructura que está construyendo David Collado, ministro de Turismo y la figura que mejor marca en el PRM después del presidente Abinader.



El problema de David es que el partido no lo siente como uno de los suyos, pero el hombre se ha fajado a trabajar para crear empatía y construir su propia estructura partidaria. En eso ha tenido choque con los Mejía.



Wellington Arnaud, que fue precandidato presidencial en 2019, tiene una estructura nacional y como el que no quiere la cosa, ha avanzado a lo interno del PRM.



Luego, la estructura más importante es la del presidente Abinader que tiene como principales figuras al presidente de la organización y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, así como a Luis Valdez, Deligne Ascención, Samuel Pereyra y Yayo Sanz. El quinteto es algo así como “los hombres del presidente”.



En ese grupo se debate quien debe asumir la jefatura de la campaña de la reelección de Abinader, un cargo vacante en la estructura política. Al parecer hay consenso en que debe asumirlo el director de Aduanas y titular de finanzas del PRM, Yayo Sanz. Pero cuando se le cuestiona sobre el tema, su respuesta siempre es la misma: “Esa es una decisión del presidente y mal haría yo en decir eso públicamente, porque lo estaría condicionando, y no es correcto”.