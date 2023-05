A la JCE, encabezada por Román Jáquez, e integrada por Rafael Vallejo, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo y Chami Isa, le ha ido bien hasta este momento. El discurso de Román en la homilía por el centenario del órgano electoral, fue muy revelador del valor que les da el presidente de la JCE a los partidos políticos, pues dedicó gran parte de la pieza a valorar el aporte de las organizaciones y su importancia no solo para la democracia, sino para la gobernabilidad.



Las señales de madurez de la actual gestión de la JCE con respecto al papel de los partidos políticos, ha sido constante. Siempre ha estado a favor de los intereses de las organizaciones y ha luchado junto a ellos en temas como los recursos hasta acatar las decisiones de los tribunales que los favorecen en temas diversos.



No todo es color de rosa



Pero la relación entre los partidos y la JCE no siempre es armoniosa, de hecho históricamente ha sido hostil. Los partidos encuentran en la JCE la excusa perfecta para justificar sus derrotas en las urnas y así cada gestión, a veces sin razón, termina desacreditada y la población decepcionada.



Un ejemplo reciente es lo relativo al borrador sobre la aplicación de la cuota de género. En la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral, se establece que la cuota de género en las listas de candidaturas se aplicará a nivel nacional, pero la propuesta de la Junta indica que sea por cada demarcación electoral plurinominal. En eso Román Jáquez ha sido coherente en favorecer a las mujeres, desde que fue presidente del Tribunal Superior Electoral.



Pero la JCE ahora tiene una sentencia en contra. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió una sentencia que establece que la cuota debe asignarse tomando como base la demarcación nacional y no en los territorios. Contrario a lo que dicen la JCE y la ley.



De hecho, ese es el precedente de las pasadas elecciones, que aunque la JCE de entonces definió la cuota nacional, el TSE estableció que se hiciera por demarcación porque el criterio nacional perjudica la participación femenina.



Esa es una pequeña muestra de los conflictos que le esperan a la JCE con los partidos. Prepárense que falta la gran prueba.