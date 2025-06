Los textos históricos documentan el periodo de La España Boba que tuvo lugar en lo que es hoy la República Dominicana en el periodo 1809-1821. Según los historiadores, la frase España Boba, surgió de las entrañas de la población para definir esa etapa que se caracterizó por la indiferencia de España hacia la parte oriental de la isla, que le fue devuelta por los nativos luego que España la cedió a Francia.



Las características de esa era fue la baja inversión por parte de la corona española. Producto de ese desinterés, el comercio estuvo paralizado, pocos cultivos agrícolas, se generalizó la pobreza y se incrementó la emigración. Desde la perspectiva política, surgieron varios grupos con fines independentistas, lo que, finalmente, dio espacio para el dominio haitiano en 1822.



El primer periodo del actual gobierno, estuvo caracterizado por situaciones de emergencia que era necesario atender porque lo urgente, está primero que lo importante. La pandemia del coronavirus, caos en Haití, guerra en Europa con impacto mundial y otras necesidades locales como el impacto de fenómenos naturales.



Sin embargo, el segundo periodo de gobierno arrancó con más poder que el primero para que el PRM ejecute las reformas sin excusas. Hasta ahora no ha hecho nada de eso. En materia legislativa no hay el avance esperado en el Código Laboral, Seguridad Social, ni el Código Penal, por solo citar esos casos. Tampoco salió adelante con el Pacto Fiscal, establecido por ley para mejorar las finanzas públicas.



En materia de servicios públicos, las quejas por el deterioro en áreas como energía eléctrica, agua, 9-1-1 y en los hospitales no cesan y hay retroceso en Educación. La peor crítica es en obras públicas por la gran cantidad de infraestructuras inconclusas o inauguradas antes de terminar.



Se mantienen viejas quejas como la inseguridad ciudadana, el costo de la vida y el desempleo. El primer cuatrimestre del año registró una baja de 29% en materia de inversión pública con relación al 2024. Parece otra España Boba.