Para Luis Abinader las elecciones de 2024 son un reto para consolidar al PRM como un proyecto de poder y también romper la racha de que los presidentes del PRD, que es ahora el PRM, no se reeligen. Para Leonel Fernández, probablemente, sea el último chance para volver a la Presidencia de la República, pues si pierde le sería cuesta arriba volver a intentarlo en 2028. Para el PLD, Danilo Medina y Abel Martínez, es un tema de sobrevivencia política. Para el resto del país, quizás solo unas elecciones más.



Los ingredientes que se observan para las elecciones de 2024, no hay dudas de que se está ante lo que parece será la madre de todas las batallas electorales que ha tenido el país. El escenario se dibuja parecido al de 1996, pero no tanto, pues en esos comicios, no había presidente en reelección como ahora.



Lo primero es que todo se ha definido con bastante tiempo. Ya se sabe que serán dos bloques. El oficialista PRM y los partidos minoritarios que logre de aliados vs. el bloque de oposición encabezado por FP, PLD y PRD.



También se sabe que el PRM tendrá que lanzar una nueva estrategia. Es evidente que su principal apuesta fue competir contra una oposición dividida, pero no será así.



Se sabe además que aunque los partidos de oposición van unificados, también compiten entre ellos en el nivel presidencial, el premio más deseado en el 2024.



En el actual contexto, se admite que hay una situación económica difícil, pero no hay debacle, como pasó, por ejemplo, en 2004.



Por los resultados en otros países, se entiende que las encuestas están fallando en el pronóstico. Aquí, hasta las más acreditadas tienen problemas de crédito por el cambio de medios y otros tropiezos.

La mayoría del electorado, no se identifica con ningún partido político y más de un millón que no votó en 2020, se espera que sí vaya a las urnas el próximo año. Del lado opositor, están los veteranos políticos con mayores méritos que se pueda tener en el oficio, ganadores de elecciones. Lo otro es el poder con rostros frescos, que siempre vende bien. Al día de hoy, no se sabe mañana, no se ve claro donde está la victoria. Ganará la mejor estrategia con un poco de suerte.