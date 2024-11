En el caso de La Vega pasó algo con la oposición, porque arrancó unificada y ahora luce dividida. Las acciones de los partidos de oposición, que abarcaron a Opción Democrática, la Fuerza del Pueblo (FP) el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), primero se observaron en solitario, luego se unificaron y hasta una rueda de prensa conjunta, ahora hacen acciones individuales.



Por ejemplo, el PLD sometió un amparo ante la Cámara Civil y Comercial que buscaba dejar sin efecto la juramentación de Amparo Custodio, pero lo hizo en solitario en lugar de hacerlo como bloque opositor. El lunes, la FP sometió un recurso que busca anular la juramentación de Custodio, pero igual lo hizo de manera individual, en lugar de hacerlo en bloque, lo que tendría mayor efecto político.



Es evidente que algo ha ocurrido y que no se ha dicho, pero se siente, que ha desarticulado la oposición en el caso de La Vega. Pero los partidos no son los únicos que están bajo sospecha en ese caso.



Resulta que entidades tan diligentes para criticar las violaciones institucionales como la Finjus y Participación Ciudadana, han hecho silencio, ante la decisión del Concejo de Regidores de La Vega de dejar sin efecto la renuncia de Custodio, algo que ningún jurista ha defendido desde el punto de vista legal. De hecho, se pronunciaron cuando el PRM se aprestaba a gestionar que la sustitución de las vacantes de La Vega se hiciera por decreto del Poder Ejecutivo y, en cambio, reclamaron elecciones.



Sin embargo, ante la ilegalidad del Concejo de Regidores, no han vuelto a reivindicar su apuesta a que se hagan elecciones y, como el caso es indefendible, ha habido silencio. Juristas reputados también hicieron advertencias sobre las violaciones constitucionales a la designación por decreto del alcalde y vicealcalde de La Vega, pero ahora observan claridad donde antes veían nubarrones.



Lo único que ha cambiado es que la designación del alcalde por dedo la patrocinó Yayo Sanz en el PRM, mientras la vía de una resolución es de David Collado. ¿Encontraron la diferencia? La política compay.