Participación Ciudadana desde su fundación en 1993 ha tenido impacto político en las elecciones aunque no es una organización partidista. Los temas que históricamente ha asumido la entidad como la corrupción en la administración pública, la convirtieron en un actor de impacto cualitativo en el quehacer político.



Luego de las informaciones sobre los fondos que aportó alrededor del mundo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que incluye en el país a Participación Ciudadana, esa organización ha quedado gravemente afectada en su reputación. La credibilidad es la esencia de esa organización, factor que había sido cuestionado desde hace tiempo porque varios de sus directivos fueron a ocupar cargos en el Estado tras la llegada del PRM. Además de que sus críticas sobre los hechos de corrupción eran menos ácidas que a otros gobiernos.



El papel de esa entidad la había colocado al lado de la oposición, pero luego de los cuestionamientos a su trabajo a los gobiernos del PRM y el golpe por los aportes económicos de la USAID, se pierde un actor de contrapeso al poder.



Observando el panorama general, por un lado, el PRM tiene la mayor concentración de poder de la historia democrática y, por otro, los partidos de oposición tienen escasa posibilidad de hacer contrapeso por la precaria representación que lograron en las pasadas elecciones.



En cuanto a la reputación, la marca PLD no se ha podido recuperar del daño que sufrió tras la salida del poder en 2020 y los hechos no le ayudan para una narrativa creíble de reconquistar el poder 2028.



La FP, la opción opositora que viene en crecimiento, tiene el reto de construir un discurso de victoria para el 2028 que convenza, primero a su militancia y luego al electorado, pero su reputación para esos fines queda cuestionada por el pobre desempeño en las urnas en 2024.



El PRM ya enfrenta un problema de imagen por el desgaste del segundo gobierno y la lucha interna por la candidatura de 2028.



La reputación de los actores políticos, partidista y no partidista, está cuestionada para las elecciones de 2028 y la puerta para las candidaturas independientes está abierta de par en par.