Julio César Valentín, exsenador y expresidente de la Cámara de Diputados, en los tiempos de gloria del PLD, fue una de las figuras que se levantaron con mayor perspectiva para el relevo presidencial del partido morado. Pero la desgracia empezó a tocar su puerta y a eclipsar sus luces cuando fue involucrado en el expediente de Odebrecht.



Luego de eso, perdió la senaduría de Santiago como parte del ciclón batatero del PRM en las elecciones del 2020, empujado por la división del partido morado. Antes de eso, el político había sufrido un revés en su credibilidad en 2015 por el impasse del PLD para la reforma constitucional para permitir la reelección de Danilo Medina. Entonces era del grupo de Leonel.



Lo que se dijo del entonces senador es que en la mañana estuvo firme al lado de Fernández en Funglode, pero en la tarde leyó una carta en su curul del Senado para anunciar su apoyo a la reforma constitucional.



Con esos tres tropiezos en el camino, el renunciante miembro del Comité Político del PLD, apoyó a Francisco Domínguez Brito en la contienda interna, pero fue derrotado por Abel Martínez. Ambos han sido contrincantes políticos, no solo por la misma plaza, sino por el relevo. Martínez se impuso. Además de ser el candidato presidencial, se perfila líder del relevo.



¿Qué le conviene?



Según se dice, Valentín ha hecho contacto con el PRM para pasar a sus filas como candidato a la alcaldía de Santiago. También se sabe que se ha reunido con Leonel Fernández y dirigentes de la FP, que no descartan captarlo para sus filas. El político ha planteado el lanzamiento del movimiento Justicia Social.



Esta última posibilidad, es el camino más difícil de recorrer, no solo por los requisitos para lograr la personería jurídica de un proyecto de partido. El tiempo también le corre en contra. Las municipales están al cruzar la esquina.



Ese tiempo de trabajo y espera también tiene el riesgo que muchos de los que le siguen, diputados, alcaldes, directores de distrito y regidores, se cansen del alpiste de Valentín, y decidan volar para otros cielos, como el PRM o la FP.