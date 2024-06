Lo del PRM luce más confundido que Fernando Villalona, que dice que está perdido entre luces. Antes de que pasaran las elecciones, el presidente Abinader anunció que habrá un protocolo para las aspiraciones a la candidatura presidencial y cuatro días después de las votaciones del 19 de mayo, se produjo una reunión de precandidatos con Abinader, propiciada y anunciada por el propio gobernante.



Ahora resulta que José Ignacio Paliza, presidente del PRM, que se desmontó del tren de las aspiraciones presidenciales, advirtió a sus compañeros de partido que la promoción de las candidaturas a cargos de elección popular están prohibidas por el artículo 150 de los estatutos. Para muchos, cuando habla Paliza, habla Luis, aun si el mensaje pareciera contradictorio.



Choque frontal en FP



En la FP parece que se han desatado los demonios. En esa parcela todo es chisme y dimes y diretes entre dirigentes. El último episodio lo protagonizan dos dirigentes de primera línea de la Dirección Política, supuestamente por acusaciones sobre el uso de los recursos en la pasada campaña.



El conflicto está tan profundo que para muchos es insalvable y hasta hubo quien recomendara someterlos ante el fiscal de la organización para fines de disciplina. Uno de los dos protagonistas del match no asistió a la última reunión de la Dirección Política, aunque se dijo que fue por un tema de salud, pocos creyeron la excusa.



Los dirigentes de la parcela verde están sensibles estos días, parece que algunos creyeron el relato de posibilidad de triunfo electoral y ahora enfrentan los efectos secundarios de la realidad. Hasta por la propuesta de Henry Merán para presidir la comisión electoral del II Congreso, hubo protestas.



¿Y Abel?



En el PLD el horno no está para galletitas, al menos no para los dirigentes que se sublevan en contra de Danilo. La pregunta que muchos se hacen es que hará Abel Martínez, luego de su pobre resultado electoral, peleado con los dirigentes del PLD y con un comportamiento cuestionado por la reunión con Abinader. Se dice que tendrá su parcela y está en cabildeo con varias franquicias, incluso el PRI.