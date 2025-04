La agenda interna de los partidos políticos se vio afectada, al igual que toda la agenda país, por el duelo por las víctimas de la tragedia del Jet Set. A partir de esta semana, las organizaciones retomarán sus agendas.



El PRM no tiene agenda partidaria porque la renovación de las autoridades es para la segunda mitad de 2026, pero sí hay prisa entre los presidenciables que necesitan calentar sus proyectos.



El PLD reunirá a su Comité Político el miércoles y de seguro que el tema fundamental será el fracaso de la convocatoria a inscripción de aspirantes a precandidatos. Solo cuatro personas se inscribieron, pero lo más relevante del hecho, es que solo un dirigente de los identificados como presidenciable se interesó, Francisco Javier García.



Hay que ver qué salida le buscará la cúpula del PLD a las dificultades que ha enfrentado su plan de adelantar la escogencia de la candidatura a principios de 2026.



La FP tomó un respiro del lío que se le armó por la secretaría general. La Comisión Electoral ya puso fecha para las votaciones. Las autoridades locales serán elegidas el 18 de mayo y las nacionales, el primero de junio. Pero el principal reto de la organización, la convocatoria de la Dirección Central, para que ratifique será ese organismo el que escogerá las autoridades nacionales, no se ha hecho.



No se sabe si la razón es que aún no hay consenso con Dionis Sánchez y Franklin Rodríguez, sobre el tema. O la agenda del líder de la organización, Leonel Fernández, porque estaría cumpliendo compromisos internacionales.



El cargo de Supervisor Nacional, la nueva manzana de la discordia en la FP, no se sabe en que pararía pues fue promesa a Dionis Sánchez, lo que provocó la rebelión de Rubén Maldonado. Lo más creativo que se ha discutido del nuevo cargo, es que hay quienes propugnan para que sea eliminado, pues muerto el perro se acabaría la rabia.