La FP no termina un problema para entrar en otro. La elección de las autoridades ha caído en una especie de limbo porque la Comisión Electoral ni siquiera ha aprobado el reglamento que extiende el plazo para la selección de los cargos que, originalmente, fue pautada para el 6 de este mes.



El problema ahora, no es la secretaría general, es en quién caerá el premio del nuevo cargo, supervisor general, creado en la reforma estatutaria del Congreso Franklin Almeida Rancier.



Luego de que la Dirección Política decidió que la nueva Dirección Central escoja las autoridades, la organización recibió una avalancha de críticas en la opinión pública por cambiar la metodología de elección y limitar el derecho de los militantes a escoger al presidente, vicepresidente y secretario general.



Armado el lío, el líder y presidente de la organización, Leonel Fernández, inició gestiones en busca del consenso y explicó su argumento de proteger al más débil, Antonio Florián (Peñita) porque sería el único que resultaría perjudicado, porque tanto él como Radhamés Jiménez, seguirán en sus puestos.



En busca de ese consenso, se acercaron primero dirigentes y luego el propio Leonel, a los aspirantes a la secretaría general, Dionis Sánchez y Franklin Rodríguez. Uno de los colaboradores de Leonel se acercó a Dionis y le ofreció el cargo de supervisor general como un mecanismo de consenso para que abandonara sus aspiraciones, pero el exsenador dijo que solo creería la promesa si la escuchaba del propio líder. El integrante de la Dirección Política se comprometió a hacer las gestiones para tratar el tema y así ocurrió.



El problema, según se cuenta en los pasillos de la FP, vino cuando Rubén Maldonado se enteró del acuerdo que hizo Dionis para asumir la supervisión nacional, porque pondría en peligro un cargo para el que había trabajado en silencio, según radio bemba de la FP.



En conversación, Maldonado negó las versiones de su incomodidad y dijo que no está aspirando a ninguna posición. En tanto, Dionis escribió en X un mensaje que lo tiene en boca de todos, dentro y fuera de la FP, por la incomodidad que deja ver. Franklin también sostuvo encuentros con Leonel y parece que el dirigente que hizo esa diligencia, aprobó con notas excelentes.



Son verdes y se entenderán.