El tiempo avanza y los escenarios políticos se van definiendo. Los tres principales proyectos tienen mejores y peores escenarios de cara al 2024. Todos con posibilidad que todos puedan ocurrir.



Para el PRM lo peor sería que a partir de la votación de febrero quede en evidencia que no gana en primera vuelta, aunque obtenga la mayor cantidad de plazas municipales. Es decir, si el PRM y sus aliados sacan menos votos que toda la oposición aunque los partidos opositores participen separados, entonces quedará claramente planteada la segunda vuelta.



El mejor escenario para el PRM es superar toda la votación opositora. Un buen contexto para el partido oficial también sería que se genere una competencia por el segundo lugar entre el PLD y la FP. Quizás a esa realidad obedece que los nuevos voceros del Gobierno insisten en instalar la narrativa de una batalla de posicionamiento entre verdes y morados.



Para la FP, el peor escenario sería precisamente ese, que se genere la percepción de competencia por la segunda posición con el PLD. En ese caso, es seguro que el PRM gana en primera vuelta, lo que aniquila la posibilidad de triunfo de Leonel en 2024.



Lo peor para ese partido, sería caer en el tercer lugar en las votaciones municipales o incluso obtener una votación baja aún si lograra el segundo lugar. Para seguir creciendo la FP necesita endurecer la narrativa contra el Gobierno, mayor efectividad en la opinión pública, pero luce desorientado en cómo lograr eso. Si no lo hiciera, el PRM seguirá creciendo.



El PLD es el que tiene escenarios más adversos en este momento. Con una militancia desmoralizada por los constantes golpes políticos, el PLD tiene que calcular los riesgos para su sobrevivencia más allá de 2024.



Si opta por una alianza con la FP, pone en riesgo las siglas, pero si desecha un acuerdo, podría ir en solitario en 2024 y obtener una baja votación que resultaría de mayor riesgo que aliarse a la FP.



El mejor escenario del PLD es lograr que se genere una percepción de una competencia por el segundo lugar con la FP, es poco probable, pero no imposible.