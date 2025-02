Los precandidatos del PRM lucen apagados. Wellington Arnaud aparece en videos en contacto con la gente y en el último se atrevió a picar chicharrones en un punto de venta del suculento alimento; Yayo sigue mostrando sus dotes de entrevistador en su programa de YouTube, YayoPinto; Guido pudo viajar a Estados Unidos luego de 20 años sin poder entrar ese país; David Collado sigue dando las cifras de la llegada de turistas y Carolina está mostrando una agenda con figuras internacionales que incluyen fotos con el presidente de el Salvador, Nayib Bukele. A pesar de eso, los presidenciables del PRM lucen bajo perfil porque mantienen la misma agenda y lo que se estanca, retrocede.



No se sabe si fue el comunicado de la Junta que advierte de la campaña a destiempo lo que provocó tal efecto. Quizás fue la advertencia de José Ignacio Paliza y la reunión de la Dirección Ejecutiva del PRM que discutió el tema, lo que provocó el apaciguamiento de las aguas, o tal vez ambas cosas a la vez.



Otra teoría es que los vientos de cambios en el gobierno pueden tener efectos tranquilizantes en el activismo, pues todos los presidenciables tienen cargos públicos. También hay gente, dentro del PRM, que está mirando con cautela los pasos del mandatario tratando de adivinar hacia donde soplan los vientos del líder del PRM y prefieren no precipitarse a los acontecimientos.



Mientras el PRM baja la intensidad de los presidenciables, en el PLD hay nuevos movimientos que apuntan a que Gonzalo Castillo, excandidato del PLD, estaría en volver a aspirar a la Presidencia y que con esos fines recibe gente a diario en su oficina política.



No se sabe con claridad, qué persigue Castillo con ese proyecto, pues además de que está en un expediente de corrupción, duró cuatro años alejado de las actividades políticas, o por lo menos, sin aparecer, pues se afirma que fue el principal padrino de la candidatura de Abel Martínez en el PLD.



A lo interno de la organización la versión más socorrida es que Castillo forma parte de un grupo de dirigentes que han sacado la cabeza con la finalidad de hacer un frente en contra de Francisco Javier García, que desde mediados del pasado año anunció su precandidatura y ha estado activando, pero en lo que va de este año luce apagado.