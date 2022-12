El PLD, como ya es tradición, organizó un acto por el 49 aniversario de la fundación de ese partido. La fecha y el momento parecían idóneos para entregar a Abel Martínez el certificado de elección como candidato presidencial, aunque para “respetar la ley” ellos dicen que es precandidato y a las primarias les llaman consulta.



La fecha pueda que fuera ideal, pero el momento no. La evidencia de que algo “huele mal” a lo interno del PLD es que brillaron por su ausencia las dos figuras fundamentales del partido morado, Danilo Medina y Margarita Cedeño.



Medina es el presidente y líder del PLD y expresidente de la República por ocho años. Cedeño fue la vicepresidenta de la República en los gobiernos de Danilo y su impacto político en el PLD, y en el país, no deben subestimarse.



José Dantés, del Comité Político del PLD, informó que la razón de la ausencia de Medina es que está afectado por un fuerte virus gripal, que tiene a muchos “tumbados” por esta media isla.



Revisando la historia de ese partido, entre los hitos electorales que cuenta en su larga etapa de éxito en las urnas, figura la creación de los tres frentes cuando tenían las elecciones perdidas en 2012. Uno encabezado por Leonel, otro por Danilo y un tercero por Margarita. Leonel ya no está en ese partido, pero Danilo y Margarita representan mucho, subestimarlos sería un grave error político.



A las ausencias se sumó Francisco Domínguez Brito, que quedó en segundo lugar en la consulta del 16 de octubre. Su hermano, Pedro Domínguez Brito, renunció luego del resultado de la consulta.



Aunque asistió, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, no habló en el acto, y le correspondía por ser la máxima autoridad y tratarse de un evento institucional, más por el aniversario de la organización que por la entrega del certificado al candidato presidencial.



Pareció un acto organizado para Abel y Francisco Javier García, este último dio la bienvenida ante la negativa de Mariotti. Se dice que Martínez es un candidato de la famosa Otan, que comanda su jefe de campaña. El partido morado cumplió 49 años, está a un escalón para cumplir medio siglo. El acto es un retrto de la situación real en que llegó a este punto de su historia.