En el PLD no todo es color de rosa, aunque el domingo pasado en el inicio del Décimo Congreso parecería que sí. Incluso, en ese mismo escenario, algunos comentan sobre los aplausos inducidos durante el discurso del presidente de la organización.



Danilo Medina en su apuesta inicial se ha fortalecido como líder único del PLD, pero no significa que todos lo aplauden, pero es evidente que si le temen. Para hoy un grupo de dirigentes del Comité Político y del Comité Central, tiene en agenda leer un documento.



El contenido de la comunicación, entre otros puntos, contempla expresar que acogen la promesa de Danilo cuando se juramentó en 2021 y más recientemente en la reunión del Comité Político del 27 de mayo, que solo tendría un periodo en el cargo de presidente.



Aunque ese grupo, al parecer cuidará la forma, en el fondo es una solicitud a Medina de que no se presente para seguir en la presidencia del PLD. Habría que ver la reacción que genera en el ánimo general de la organización el paso contra la continuidad de Medina que hará ese grupo hoy.



Hasta la tarde de ayer estaba contemplado que el documento lo leería Carlos Amarante Baret y del Comité Político participarían al menos otros tres miembros, incluido Domingo Contreras y Ramón de la Rosa, el último sustituyó al renunciante miembro de la cúpula, José del Castillo, actual senador.



Según se supo, un grupo de diputados del PLD no estaría en ánimos de seguir apoyando a Medina para presidente, pero no quieren enfrentar al líder de la organización. Otros del Comité Político que no aparecerán en la rueda de prensa, tampoco quieren su continuidad.



Hasta ahora, ningún dirigente del PLD ha mostrado interés en la presidencia de la organización, pero la lógica indica que el grupo que hoy dará un paso al frente para que Danilo no siga, tendrá la opción que sustituirá al expresidente de la república en la presidencia de los morados. Francisco Domínguez Brito aspira, aunque no lo ha dicho.



Mientras tanto, ayer en el PLD circuló una foto de un encuentro entre Danilo e Hipólito Mejía. El encuentro fue para “renovar sus votos de amistad”.