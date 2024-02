Haití, en la primera semana de febrero estuvo ardiendo, especialmente los días 6 y 7 por las protestas que encabezó hasta Puerto Príncipe Guy Philippe pidiendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry. La situación sigue tensa y sin ninguna señal concreta de que, por ahora, haya luz al final del túnel. Ese es el día día de Haití, nada nuevo.



De lo que pasa con los vecinos, lo interesante es contemplar el manejo del gobierno dominicano. En esta última situación se observó desde el oficialismo, un comportamiento más moderado que en ocasiones anteriores. Aunque no faltaron las fotos de soldados apostados con rifles listos para disparar no se sabe a quiénes.



En esta ocasión los funcionarios y el propio presidente de la República, con la excepción del ministro de Defensa, estuvieron en silencio sobre el tema y evitaron los aparatajes anteriores y que se les observara diligentes en la sobreactuación que han tenido con el tema casi cuatro años de gobierno.



En una ocasión, en La Semanal, el presidente Luis Abinader llegó al punto de amenazar a los pandilleros haitianos. “Lo peor que les puede pasar a ellos es venir para acá, si vienen para acá no les va a ir bien.



Nosotros estamos bien preparados y sabemos lo que hay que hacer…Les recomiendo a ellos que se entreguen a las fuerzas de Kenia, les va a ir mejor que si entran para acá”, dijo el 2 de octubre de 2023.



“Las fuerzas” de Kenia no han podido llegar a Haití por situaciones políticas a lo interno de ese país y el propio desinterés de las potencias, especialmente Estados Unidos. El mayor aparataje con el tema haitiano que hizo el gobierno fueron las medidas para detener, sin éxito, la construcción del canal en el Masacre.



Las consecuencias más negativas de esa acción, fueron la afectación al comercio y una humillación al país porque los haitianos no detuvieron la construcción, al contrario, es un símbolo de su orgullo contra RD. Al moderar, en este tramo, la sobreactuación frente a lo que pasa en Haití, el gobierno, que es bueno escuchando cuando le conviene, se siente descubierto de que ha instrumentalizado, con fines políticos electorales, el tema haitiano.