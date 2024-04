El equipo de comunicaciones de Leonel Fernández informó ayer oficialmente que el político cada lunes conversará con “los dominicanos sobre los problemas que sufren” y “compartirá con la prensa las soluciones” a esos problemas. Si es una estrategia que se circunscribe solo a la campaña para las elecciones del 19 de mayo, la semanal de Leonel tendría solo cinco entregas, gane o pierda las elecciones.



Al primer encuentro pautado para el lunes a las 11:00 am fue convocada la prensa. Fernández también se ha visto más accesible a los medios y periodistas que en otras épocas de su carrera política.



Desde las elecciones de febrero, Leonel ha dado un giro a su estrategia de campaña, menos caravaneo y actos multitudinarios, por encuentros menos numerosos, pero de mayor cercanía con sus votantes. Lo que confirma el cambio en la estrategia de Fernández, de mostrarse más accesible a los medios y a la gente en sentido general, es que el modelo de comunicación del presidente Luis Abinader ha dado resultados.



Al principio del gobierno de Abinader, cuando el mandatario empezó a hablar cuántas veces se requería con los medios y periodistas, a llamar la gente por teléfono o escribirle por whatsapp para tratar los temas personalmente, fue objeto de críticas y muchos vaticinaron un agotamiento del recurso presidencial en la estrategia comunicaciones del Gobierno. Hasta el momento, nada de eso ha ocurrido, el presidente Abinader, hasta ahora, ha cosechado un éxito rotundo en materia de comunicación.



No necesariamente es que ese sea el modelo que se asuma, pues cada presidente ha tenido su librito y todos han tenido buenos resultados. Danilo Medina era de poco hablar, y generó críticas, pero su gobierno alcanzó niveles de popularidad que lo llevaron a reelegirse con más del 61%. Leonel como presidente fue un punto intermedio, entre el modelo de Danilo y Luis y cosechó mucha aceptación.



Lo que no luce una buena estrategia para los competidores del presidente, es que mientras Abinader se comunica todo el tiempo y por todas las vías posibles con el electorado, ellos parezcan lejanos, inaccesibles y de difícil contacto.