En la etapa del PLD posterior a las elecciones, especialmente en lo vinculado al aclamado proceso de renovación, algunos detalles han pasado inadvertidos. En el documento que firmaron alrededor de 170 miembros del Comité Central del PLD, una especie de presión por no llamarlo disidencia, a la línea que había aprobado el Comité Político, el primer nombre que aparece es el de Temístocles Montás, vicepresidente de la organización.



Es llamativo que Temo sea la primera cabeza que se observe contraria a las directrices de Danilo Medina, principal responsable de la pasada reunión del Comité Central, la rapidez del congreso y la agenda de ese encuentro, que son los temas cuestionados en el escrito.



Cuando la trilogía del éxito del PLD compuesta por Leonel, Danilo y Temo, se rompió, Temo y Danilo quedaron luchando en pareja contra Leonel. De hecho, para 2013, Temo oficializó sus aspiraciones presidenciales y su tema de campaña era criticar a Leonel, una estrategia que sirvió para engrandecer la figura de Medina, cuando inició su primer periodo de gobierno.



Otra prueba de esa alianza fue en 2019. Cuando Leonel renunció al PLD, Temo lo sustituyó en calidad de presidente interino y en el congreso de 2021, quedó como vicepresidente. Administró las encuestas del grupo de seis danilistas que buscaban representar esa corriente para las internas del PLD del 6 de octubre de 2019.



Por eso llama la atención que Temo fuese el primer nombre en el documento que leería Amarante en la reunión del 9 de este mes, pero no se leyó porque Danilo mostró un disgusto que hasta tuvo que pedir disculpas a Amarante.



Pero lo planteado en el documento fue acogido y además Temo estuvo en la reunión en el asiento que le correspondía. El exministro de Industria y Comercio, estuvo en el grupo de políticos encartados en el expediente Odebrecht. Temo no es el único de los hermanos Montás que aparece firmando, también Gamalier, Rubén y Moisés.



Entre algunos dirigentes del PLD se han escuchado conversaciones de supuestas diferencias entre Danilo y la influyente familia del PLD. ¿Temo rompió con Danilo? la pregunta es válida.