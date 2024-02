Los partidos de oposición que integran la Alianza Rescate RD, afinan la forma y cuándo harán uno o dos eventos que serían el golpe de efecto final para empujar la campaña municipal. Frente al PRM la oposición tiene la ventaja de que guarda un as bajo la manga y para fines de efectos políticos, los expertos recomiendan administrar los recursos y los tiempos.



Es el caso de la propia alianza entre la FP, PLD y PRD, fue una sorpresa que cambió el panorama electoral e impactó el discurso del PRM que apostó a la división del voto que finalmente se unificó.



Quizás por eso el presidente Luis Abinader se adelantó y anunció que la oposición se unificaría en primea vuelta para las elecciones de mayo, y no para la segunda ronda como han acordado hasta ahora.



En la estrategia política, el objetivo sería restarle al golpe de efecto que eso significaría.



Miguel Vargas, el vocero oficial de la alianza opositora, ya adelantó que vendrán buenas nuevas en ese acuerdo.



Ayer, temprano circuló el rumor de que supuestamente hoy se produciría una rueda de prensa que estaría encabezada por las figuras estelares de esos partidos. Sin embargo, el rumor se despejó porque solo formó parte de las opciones que se barajan para la participación de las principales figuras de los partidos de la alianza.



Lo que sí está definido es que la alianza enviará un mensaje desde la capital, con una marcha o más de una caravana, en la que los líderes de la FP y el PLD acompañarán a Domingo Contreras. Todavía no se sabe si juntos o separados.



Además de eso, se contempla un gran acto con la participación de Danilo y Leonel. Primero se discutió que ese recurso debía usarse para mayo, pero al parecer los estrategas han contemplado que hay que dar un golpe de efecto contundente para el 18 de este mes.



Con ese motivo ayer hubo una reunión en la casa de Danilo Medina, de la avenida Enriquillo en la capital. Las versiones es que el expresidente está muy optimista con la alianza. Entre las sugerencias que habría hecho, es que un evento de esa naturaleza tiene que ser en un espacio que mida fuerza, no en un hotel ni espacio pequeño.