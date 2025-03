Ayer tuvo lugar en el Hotel El Embajador el Foro Asonahores de Turismo dedicado al tema “Mujeres de Impacto” en el que las protagonistas fueron seis damas con destacada participación en nuestra industria turística, que son ejemplo vivo de importante y creciente rol de la mujer en el sector económico que aporta ya cerca del 20% del producto interno bruto de la República Dominicana.



La activa y numerosa presencia de la mujer en el turismo es un tema de interés, por lo que ellas aportan, pero también, cito, porque “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, fue incluido por la Asamblea General de Naciones Unidas como uno de los objetivos del desarrollo sostenible, un compromiso del cual nuestro país es parte.



El año pasado se celebró en Paraguay un encuentro patrocinado por ONU Turismo para conocer el más reciente informa sobre la presencia de la mujer en el turismo en América Latina y el Caribe.



En esta reunión Zurab Pololikashvili, secretario general de ONU Turismo dijo: “El turismo tiene un enorme potencial para el empoderamiento de las mujeres, especialmente en la región de América Latina y el Caribe. Las mujeres latinas son el motor del sector en la región, y este estudio ofrece unas medidas concretas para avanzar hacia una mayor igualdad y participación femenina en el turismo, un sector clave para el desarrollo económico de muchos países”.



Sabias palabras a ser atendidas en nuestro país en el que es notable el protagonismo de la mujer y puede afirmarse que la presencia femenina es notable e importante. En los más reciente informes se habla de los más de 800 mil empleos que sustenta el turismo y algunos estudiosos sugieren que por lo menos la mitad son ocupados por mujeres.



El último reporte estadístico de ONU Turismo disponible, que data de enero del año pasado, refiere que el sector turismo emplea 783,439 personas. Esta cifra no está distante de la que ofrece el Ministerio de Turismo, el Banco Central y otras instancias.



De esta cifra, 423,044%, el 54% del total la ocupan hombres, el 58% de ellos trabajando a tiempo completo en hoteles y otras grandes empresas del sector y el 42% en pequeñas empresas o emprendimientos propios. Las mujeres ocupan 360,395 posiciones, que representan el 46%. No puedo afirmarlo, pero creo que estas cifras no incluyen cientos de microempresas vinculadas al sector.



El informe presentado en Asunción indica que en el rubro de alojamiento, las mujeres representan el 53% de la fuerza laboral; y también se destacan en roles como guías turísticas, con un 52%; y la participación femenina es significativa, un 62%, en agencias de turismo y el 55% en operadoras mayoristas. Creo que este esos resultados compilados en la región, también pueden registrarse en nuestro país.



A muchos de los que tenemos la oportunidad de conocer las empresas turísticas por dentro, nos queda la impresión de que la participación femenina es un poco más alta que las cifras actualmente disponibles, aunque es posible que también que estemos influidos por el notable y creciente protagonismo femenino en el sector.