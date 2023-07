Una vez quedé impactado por el lanzamiento de desperdicios desde un vehículo en movimiento perteneciente a una institución militar de República Dominicana, que está llamada a hacer cumplir el orden público.



Los ciudadanos debemos aprender a no ensuciar los espacios públicos y privados, para no tener que limpiarlos, y las alcaldías a ordenar la recogida de basura para que nadie tenga “excusas” de lanzar desperdicios en las vías públicas.



En países a donde impera la conciencia y el cumplimiento de las leyes, como en Europa y Estados Unidos, las ciudades lucen como una tacita de cristal, limpiecitas y sin baches.



Una mala práctica que he observado en algunos sectores, principalmente de Santo Domingo Este, es la de concluir construcciones de viviendas o locales comerciales, sean nuevas o ampliaciones, y dejar los materiales sobrantes en las vías públicas, aportando a que se esparzan por los alrededores, con lo cual afectan el ornato y a sus vecinos, sin ninguna consecuencia.



Es necesario tomar mayor conciencia sobre la afectación de todos cuando realizamos acciones como esas, incluyendo a los infractores, quienes también reciben en sus hogares, a través del viento, residuos de esos materiales.



La Ley 120-99 y otras disposiciones municipales prohíben a toda persona física o moral tirar desperdicios sólidos y de cualquiera naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, balnearios, mares, ríos, etc.



Vamos a hacer cumplir esa Ley, que establece que “las personas que sean sorprendidas tirando basura, desechos o desperdicios de cualquier tipo, del tamaño que fuere, en los lugares públicos, serán condenados a las penas de dos hasta diez días de prisión o multas de RD$500.00 a RD$ 1,000.00, o ambas sanciones a la vez.



Además de utilizar las herramientas de control y sanción dadas por las leyes y las normas municipales, debemos reforzar y cultivar más, a través de las familias, las instituciones educativas, las juntas de vecinos, las iglesias y otras entidades, el amor por la limpieza y el cuidado del medioambiente.