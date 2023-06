Si la Inteligencia Artificial se quedará con mi trabajo no es lo que debería preocuparme. Si quiero dejarle a ella mi forma de ganarme la vida, este debe ser parte de mis pensamientos activos.

La decisión es mía. Sí, solo mía. Debo tomar el protagonismo.



Y más aun, debo tomar la decisión ahora. Si no la tomo, es la peor decisión que tomo, porque tomo la decisión de no hacer nada y dejarles a otros mi porvenir. Les otorgo el poder para que ellos creen mi futuro.



El problema para los futuros empleos no es la IA, ella es una nueva herramienta, como un día lo fueron las computadoras en el lugar de trabajo, los teléfonos inteligentes aplicados al puesto y otros.



Como vemos, el progreso siempre ha existido. La diferencia hoy es que es más rápido y radical. La variación del mundo laboral de los próximos 10 años será de una dimensión que hoy no podemos prever.

Lo que sí puedo prever es que, si no evoluciono con el desarrollo, estaré fuera del mercado. Pero, si lo hiciera, estaré en la cima de la ola.



Veamos: Doy conferencias y cursos. Los presenciales seguirán siendo importantes. Pero haberme abierto hace más de media década a crear cursos digitales ha multiplicado mis ingresos.



Hoy busco formas de crear contenidos de manera más eficiente. Me capacito en más áreas. Busco la manera de, con el mismo esfuerzo, producir más. Y, sobre todo, cambio mis fuentes de ingresos que van quedando rezagadas y que tienden a morir.



Como vemos, la base es la mentalidad hacia el cambio inminente.



Quien gobierna su forma de pensar podrá adaptarse más temprano que tarde. El que no, solo se quejará de manera insistente y tarde iniciará el cambio imprescindible para aprovechar la nueva era de generación de ingresos que ya está aquí.



Es hora de rever nuestros procesos e identificar cómo será el empleo que desarrollo hoy. ¿Puedes visualizar ahora el puesto que quieres tener en 3 años?