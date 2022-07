Cada quien defiende su argumento y su posición en el entendido de que es lo justo. Seguro de tener la razón.



Esto hace recordar la cuarteta del escritor y pensador español, Ramón de Campoamor, que reza: “En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”.

Así, ante un mismo hecho habrá siempre varias opiniones y calificaciones diferentes.



La realidad, el tiempo ha demostrado que, no siempre es aquella que se hace evidente. Y es que un suceso, aún haya tenido lugar a la vista de mil testigos, tendrá una interpretación distinta a partir de la visión de cada persona.



Sí, es verdad, siempre, por lo que sea, se escucharán dos campanas. Dos opiniones lucharán por imponerse y sus defensores debatirán a muerte por tratar de convencer al contrario.



No habrá forma ni manera de hacerle entender a ninguna de las partes que no tiene razón o que lo más saludable sería apoyar a la parte adversa.



Es más o menos similar a lo que se vive en un juzgado.



Las partes defienden con vehemencia sus argumentos y no dan su brazo a torcer hasta obtener un veredicto favorable a la causa que defienden.



Así también en el terreno político. En el campo de la política, el color del cristal cambia. Este será claro, limpio, transparente, mientras se está en la oposición, pero al ascender al poder, de golpe y porrazo, el nuevo color de su cristal, le ayudará a ver una cara muy distinta de la realidad, que hasta hace poco conocía.



Desde la acera de enfrente, con el sol en la espalda, los errores y faltas del otro se ven a leguas, pero cuando se cruza la acera y el sol se ubica de frente, se hace imposible notar los errores, en especial los propios.



La realidad que fue duramente cuestionada, ahora, no sólo es aceptada, sino que es también defendida.

Así es siempre. Algo es bueno si resulta beneficioso, pero es terrible si impone algún sacrificio o implica ceder lo que se cree propio.



Siendo sinceros, la realidad es solo una, es la percepción de cada quien la que hará parecer que esta posee múltiples caras.